Валерий Брагин: "Желаю успехов США в финале"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после полуфинального матча чемпионата мира с США (3:4 Б) отдал должное сопернику, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Специалист пожелал успеха американцам в финале.

– Первый период сборная США сыграла с преимуществом, – подчеркнул Брагин. – Потом мы выровняли игру – во второй двадцатиминутке преимущество уже было у нас. А в третьей – равная игра.

В овертайме шла игра до гола, сложно так оценивать. У них был момент хороший, у нас. Ну а буллитная серия – она "50 на 50" всегда. Поздравляю американцев с выходом в финал и желаю там успехов.

– Как оцените игру Сергачева?

– Очень ровно провел весь турнир, и я доволен его игрой. Да, были какие-то мелкие ошибки, но если в общем брать – хорошее будущее у него.