Валерий Брагин: "Я никогда не говорю команде, что мы едем за золотом"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в интервью "СЭ" отметил, что никогда не настраивает игроков на обязательную победу на турнире. По его словам, основная задача тренерского штаба - сделать правильный выбор игроков и заставить их играть в тот хоккей, который принесет результат. На МЧМ-2017, который недавно завершился в Канаде, сборная России заняла третье место.

– Все парни были настроены на золото. А вы с какими мыслями подходили к турниру?

– Я никогда не говорю, что едем конкретно за золотом. Самое главное – за короткий промежуток времени сделать верный выбор в игроках и правильно их расставить. И заставить их играть в тот хоккей, который, как мы считаем, принесет результат. Это основные задачи. И наш тренерский штаб провел огромную работу в этом плане, круглосуточную, аналитическую, обсуждений много было очень серьезных. И практически нигде мы не ошиблись.

– Если говорить о той самой "правильности" в плане выбора – каковы ее критерии?

– На первом собрании каждого созыва я говорю, что для меня есть три критерия. Первое – это характер игрока. Второе – командный ли это игрок. И третье – индивидуальное мастерство. Парни это прекрасно знают. И каждый старается себя проявить в нужном ракурсе.

– Получается, если первых двух нет, то будь ты супермастеровитым, брать тебя смысла нет?

– Это мы уже проходили. Характер – важнейшая вещь. Где-то можно уступать в каких-то качествах, в мастерстве, но если у тебя нет характера…

– Как в сборной Швеции, например?

– Вот. Там нет слабых мест практически. А где медали?

– Почему, на ваш взгляд, шведы такие мягкие?

– Не хватает им этого, когда нужно перебороть себя. Почему? Менталитет, видимо. Сложно так сказать. А русский характер – чем сложнее, тем больше он из себя достает. Шведы вроде всегда в порядке, но когда начинается, что нужно "достать из себя" – у них это проблема.