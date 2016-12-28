Валерий Брагин: "Все ребята отнеслись к сопернику серьезно"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги встречи чемпионата мира против команды Латвии (9:1), передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Наставник рассказал, почему он поменял сочетания защитников и объяснил, что предпринял против грубых действий защитников.

– Многие ваши хоккеисты говорят, что матч сложился непросто. Но по счету этого и не скажешь.

– Все ребята отнеслись к сопернику серьезно. Прекрасно понимали, что сборная Латвия не такой уж и слабый соперник. Мы видели их встречу против США – они неплохо выглядели по организации. Но мы сыграли правильно.

– Кто понравился в вашей сборной?

– Все. Не надо никого выделять – нам нужна качественная командная игра. Когда они правильно играют, то удовольствия от хоккея получают. Но стоит им что-то выдумывать, так сразу появляются проблемы. У нас были два-три отрезка, когда ребята начинали ерундой заниматься.

– Как Вадим Кудаков в моменте с пропущенной шайбой?

– Ну да. Зачем он стал ловить шайбу, когда надо играть с нападающим. Не стоит этого делать. И вратарю обзор перекрываешь, и тебя легко объезжают. Играй с ним.