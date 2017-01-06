Валерий Брагин: "Возможно, лучше убрать игру за третье место"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча за 3-е место чемпионата мира со Швецией (2:1 ОТ) выразил мнение, что этот поединок стоит убрать из формата турнира, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам специалиста, команду очень трудно настроить на такую встречу.

– Вам не кажется, что матчи за третье место не нужны? - вопрос Брагину.

– Ну очень сложная ситуация, да. Опустошены что шведы, что, особенно, наши ребята. Повторюсь, первый раз я в такой вот ситуации. И очень сложно было найти слова. Поэтому, может быть, лучше убрать эту игру за третье место, а в полуфинале две команды получают бронзу, как в футболе на чемпионате Европы.