Валерий Брагин: "Возьмем Денисенко на сбор, будем с ним разговаривать"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в интервью "СЭ" отметил, что попытается повлиять на нападающего "Локомотива" Григория Денисенко, которого отправили в ВХЛ.

– "Локомотив" отправил Григория Денисенко в ВХЛ. Это тревожный знак?

– Я с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым не разговаривал, но предполагаю, что данное решение может быть воспитательным шагом. Денисенко, играя за "Локомотив", нарушил правила и получил дисквалификацию от КХЛ. Может, в "Ладе" он получит больше игровой практики. Нет ничего страшного в ВХЛ. Есть пример другого хоккеиста "Локомотива". Кирилл Слепец много играл в "Ладе", потом поехал с нами на Суперсерию и хорошо себя там показал.

– Вас настораживает, что Денисенко не научился держать себя в руках и продолжает получать удаления за несдержанность?

– Конечно. Как повлиять на него? Вызовем на сбор, будем с ним разговаривать. Но еще далеко не факт, что Денисенко является безоговорочным кандидатом на участие в чемпионате мира. На этой позиции у нас очень серьезная конкуренция. (Михаил Зислис)

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