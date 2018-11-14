Валерий Брагин: "Вчерашняя победа отняла много сил"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча Суперсерии со сборной главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) (5:1) отметил, что игрокам в физическом плане было непросто. Счет в серии стал 3-2 в пользу команды Брагина.

- Вчерашняя победа отняла много сил, поэтому в физическом плане против сборной лиги Квебека было непросто, - цитирует Брагина официальный сайт НХЛ. - Соперник даже отменил игровой день в своей лиге для целенаправленной подготовки к матчу с нами, поэтому превосходил нас в свежести, тем важнее было посмотреть на наших игроков в таких непростых условиях.

Игроки поняли, как играть правильно, и продемонстрировали полную самоотдачу. В шестом матче рассчитываем увидеть то же самое. В плане тактики действовали правильно, много терпели и справились.