Валерий Брагин: "В таких играх очень важно, кто первым забьет"

Главный тренер молодежной сборной России​ Валерий Брагин после поражения от США в матче 1/2 финала чемпионата мира (1:2) отказался обсуждать отмененный гол россиян в самом начале встречи.

– Вторая половина матча была полностью за нами, – сказал Брагин. – В третьем периоде американцы играли только на удержание счета. Но в хоккее так бывает. Претензий к ребятам никаких нет, все отдавались игре, боролись. Не хватило одного гола.

– Первая пропущенная шайба повлияла на игру сборной России и ваш тренерский план?

– Говорят, мы первыми чистый гол забили. Никакого движения коньком не было. Но обсуждать это я сейчас не хочу. В таких играх очень важно, кто первым забьет. Мы и предполагали, что много голов не будет. Забей первыми, немного проще было бы нам играть. Хотя если бы нам удалось сделать счет 2:2 в начале третьего периода, то думаю, что соперника бы дожали. (Алексей Шевченко)

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