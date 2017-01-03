Валерий Брагин: "В полуфинале все будет быстрее"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча 1/4 финала чемпионата мира с Данией (4:0) выразил уверенность в том, что в полуфинальной встрече скорости будут выше, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Соперником россиян станет победитель пары США – Швейцария.

– Если новости по травмированным игрокам?

– Возможно, они уже выйдут на завтрашнюю тренировку.

– Вы думаете, вашей правильной игры хватит на американцев?

– Конечно, все будет быстрей, но и мы должны еще организованней играть, еще правильней. Просто с командой США у нас были совершенно нетипичные ошибки.