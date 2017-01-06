02:44 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Валерий Брагин: "В матче со шведами удача повернулась к нам лицом"

0
0
0
1

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча за 3-е место чемпионата мира со Швецией (2:1 ОТ) выразил удовлетворение игрой и результатом встречи, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Специалист подчеркнул, что команде сопутствовала удача.

– Первый раз я играл за бронзовые медали, сколько работаю, – сказал Брагин. – Поэтому новой была ситуация. Самым важным после вчерашнего матча было правильно подготовить ребят. И я считаю, что нам это удалось. Что с новыми эмоциями они вышли на эту игру. И если вчера удача от нас отвернулась, то сегодня повернулась к нам лицом.

Опрос

Как вы оцените выступление России на МЧМ-2017 по хоккею?
голосовать
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kirillius16

маэстро,браво

03:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ