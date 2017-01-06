Валерий Брагин: "В матче со шведами удача повернулась к нам лицом"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча за 3-е место чемпионата мира со Швецией (2:1 ОТ) выразил удовлетворение игрой и результатом встречи, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Специалист подчеркнул, что команде сопутствовала удача.

– Первый раз я играл за бронзовые медали, сколько работаю, – сказал Брагин. – Поэтому новой была ситуация. Самым важным после вчерашнего матча было правильно подготовить ребят. И я считаю, что нам это удалось. Что с новыми эмоциями они вышли на эту игру. И если вчера удача от нас отвернулась, то сегодня повернулась к нам лицом.