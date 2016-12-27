Валерий Брагин: "В матче с Канадой играли до конца, бились"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от Канады в стартовом матче чемпионата мира (3:5) подчеркнул, что были в игре и положительные моменты, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Специалист отметил настрой своих подопечных.

– Что было хорошего в этом матче? - вопрос Брагину.

– Играли до конца, бились. У нас были моменты и при счете – 3:5.

– До следующего матча совсем немного. Это проблема?

– Да, мы сейчас сразу увозим команду в отель, нужно восстанавливать их к игре против Латвии.

– А моральное состояние игроков?

– Да все нормально – это первая игра турнира. Надо дальше работать.

Трансляция матча Канада – Россия