Валерий Брагин: "В группе A какая-то каша"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) отметил непредсказуемое положение в группе A. Наставник подчеркнул, что это добавляет интереса турниру, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Вы чувствуете, что все развалено и не знаете, за что хвататься?

– О, нет, конечно. У нас не так много проблем, но они есть. Но вы видите, что играем мы неплохо. Просто мы же предупреждали ребят о начале матча, а нам было трудно перестроиться после игры с Латвией. Просто мы думали, что через две-три смены мы придем в себя, но все это затянулось на период. А после перерыва равная игра шла. Были "качели", но они забили три шайбы, а мы две.

– За группой А следите?

– Да там каша какая-то. Датчане побеждают чехов, финны на пятом месте, но выиграют у шведов. Но это говорит лишь о том, что все интересное впереди.