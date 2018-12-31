Валерий Брагин: "Удаление Муранова? Так играть нельзя"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин - о победе над Швейцарией (7:4) на молодежном чемпионате мира.

– Первые две шайбы были забиты с пятачка. Проиграли игру под воротами?

– Опять мы теряем шайбу. Готовимся к атаке, идет потеря, и вот так получается. Это все нужно убирать.

– Ошибка Подколзина, когда он подарил шайбу сопернику в своей зоне – следствие его возраста?

– Ошибся в простой ситуации, бывает. Он хорошо работает. Выигрывает много единоборств, сделал первый гол, здорово стягивал оборону на пятачке при игре в большинстве. Он у себя в клубе и в сборной играет чуть на другой позиции. У Василия есть все задатки, чтобы стать хорошим хоккеистом

– Как прокомментируете удаление Муранова до конца игры?

– Надо изучить внимательно эпизод. Но все равно так играть нельзя. Да, его спровоцировали, но какая разница?! Любые действия любого игрока сборной должны идти в польщу команды. (Алексей Шевченко)

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