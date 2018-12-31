Валерий Брагин: "Удаление Муранова? Так играть нельзя"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин - о победе над Швейцарией (7:4) на молодежном чемпионате мира.
– Первые две шайбы были забиты с пятачка. Проиграли игру под воротами?
– Опять мы теряем шайбу. Готовимся к атаке, идет потеря, и вот так получается. Это все нужно убирать.
– Ошибка Подколзина, когда он подарил шайбу сопернику в своей зоне – следствие его возраста?
– Ошибся в простой ситуации, бывает. Он хорошо работает. Выигрывает много единоборств, сделал первый гол, здорово стягивал оборону на пятачке при игре в большинстве. Он у себя в клубе и в сборной играет чуть на другой позиции. У Василия есть все задатки, чтобы стать хорошим хоккеистом
– Как прокомментируете удаление Муранова до конца игры?
– Надо изучить внимательно эпизод. Но все равно так играть нельзя. Да, его спровоцировали, но какая разница?! Любые действия любого игрока сборной должны идти в польщу команды. (Алексей Шевченко)
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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019
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http://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/reviews/mchm-2019-po-hokkeyu-rossiya-shveycariya-7-4-31-dekabrya-2018-goda-chto-govoril-posle-matcha-glavnyy-trener-sbornoy-rossii-valeriy-bragin-1496379/