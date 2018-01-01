Валерий Брагин: "У сборной США отличное большинство"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ против Швеции (3:4 Б) отметил, что в четвертьфинале с США необходимо исключить удаления. По его словам, у соперника отличное большинство.

- Следующий соперник - американцы. Правда, что хозяевам турнира обычно симпатизируют, или это мифы?

- После игры и посмотрим, что сейчас об этом говорить?

- Что вообще скажете о сборной США?

- Хорошая команда, играющая, надо правильно тактически против нее действовать. Отличное большинство, поэтому удаления надо исключить.

- Понравилось то, как действовали звенья после изменения сочетаний?

- Сложно сказать. Надо внимательно посмотреть и проанализировать.

- Завтра у вас будет утренняя тренировка?

- Будем думать, так как игра у нас вечером. (Алексей ШЕВЧЕНКО)