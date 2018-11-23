Валерий Брагин: "У нас непростой график на МЧМ и последний матч с Канадой под Новый год"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в интервью "СЭ" отметил, что перед командой стоит задача выиграть МЧМ.

– Потенциально наша команда выглядит как явный претендент на выход в финал.

– Всегда хочется стать первыми. Такую же задачу поставим и теперь. Но в нашем виде спорта загадывать что-то бессмысленно, особенно вспоминая, какие тяжелые матчи были в прошлом. Взять хотя бы тяжелейший четвертьфинал с датчанами несколько лет назад. У нас на этот раз будет непростой график на групповом этапе. Четыре матча за пять дней, а последний под Новый год – с Канадой. (Михаил Зислис)

Полная версия интервью Валерия Брагина