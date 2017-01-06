03:58 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Валерий Брагин: "У Капризова правильно приоритеты расставлены – его ждет хорошее будущее"

0
0
0

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча за 3-е место чемпионата мира со Швецией (2:1 ОТ) отметил талант нападающего Кирилла Капризова, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам специалиста, игрока ждет хорошее будущее.

– Вы всегда говорите, что ребятам надо много работать, чтобы зарекомендовать себя во взрослом хоккее. Но Капризов-то – он ведь близко к тому, чтобы вырасти в звезду?

– Да. У него очень большой талант. Он правильно развивается, и у него правильно приоритеты расставлены. Его ждет хорошее будущее.

– Не удивлены, что Капризов побил снайперский рекорд сборной России на молодежных чемпионатах мира?

– Я же перед турниром говорил, что это качество дано ему сверху. Вот он даже в КХЛ играет за Уфу, там у него не так много моментов: два момента за игру, но он забивает. И это качество – его ничем не натренируешь. Не наработаешь. Дано – значит, дано. И я очень рад, что он и здесь проявил эти качества.

Опрос

Как вы оцените выступление России на МЧМ-2017 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ