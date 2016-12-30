Валерий Брагин: "Точно не будем расслабляться перед матчем со Словакией"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) отметил важность предстоящей встречи со Словакией, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Вас следующий соперник – Словакия. На этом турнире они играют откровенно плохо.

– Мы точно расслабляться не будем. Для нас это вообще определяющая игра. И дело не в том, что мы поймем нашего соперника, а в плане подготовки к плей-офф. Мы должны к нему подготовиться очень серьезно.

– Яков Тренин вас сегодня убедил, что должен выходить в центре? У Германа Рубцова игра не пошла.

– Мы сейчас подумаем и посмотрим. Думаю, что лучших мы соберем в три звена, а четвертое – игра в обороне и в меньшинство.

– Хочется понять, насколько наша сборная готова.

– Это сложный вопрос.