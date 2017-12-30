Валерий Брагин: "Сухачев не имеет права пропускать такие шайбы"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ против Белоруссии (5:2) в интервью "СЭ" отметил, что у соперника было преимущество в отдыхе перед игрой. Также он подчеркнул, что Владислав Сухачев не имеет права пропускать такие шайбы, как в моменте с первым голом.

– После счета 3:0 в нашу пользу контролировали игру, – сказал Брагин. – Особых проблем не было, только немножко в конце подвели удаления. Но это хорошая практика: поиграть "3 на 5" большой отрезок. Белорусы до матча с нами отдыхали, мы же отдыхали меньше суток. Так что довольны игрой.

– Добавила ли концовка, проведенная в меньшинстве, уверенности Сухачеву?

– Ну а первый гол? Он, конечно, обострил игру (улыбается). Видно, решил, что скучно. Но, в целом, этот отрезок в меньшинстве для команды был полезен.

– Сухачев застыл, потому что долго был без работы?

– Ну конечно, его понять можно. Работы было немного. Так, какие-то моменты. Но, вообще-то, он не имеет права пропускать такие голы. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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