Валерий Брагин: "Состав на чемпионат мира определен, рассуждаем только по одной позиции"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после контрольного матча с командой Швейцарии (4:1) отметил, что игра его порадовала. По его словам, большую часть матча подопечные правильно выполняли игровое задание

– Начало получилось неплохим, важно, что играли качественно. Когда повели со счетом 3:0, немножко потеряли концентрацию, но смогли вернуться в правильное русло, – цитирует Брагина официальный сайт Федерации хоккея России. - В целом игра со Швейцарией порадовала тем, что хоккеисты большую часть матча правильно выполняли игровое задание. Это даёт повод рассчитывать, что с каждой игрой чемпионата мира мы будем прибавлять.



Что касается окончательного состава, то после матча еще раз все обсудим, проанализируем. Сам состав определён, рассуждаем только по одной позиции.

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Россия в группе A сыграет с командами Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.