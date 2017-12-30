04:45 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Валерий Брагин: "Шведы – это совсем другой уровень хоккея. К ним надо очень серьезно готовиться"


Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ против Белоруссии (5:2) в интервью "СЭ" отметил, что матч против Швеции станет серьезным испытанием для команды. Игра состоится в ночь на 1 января. Россиянам нужно одержать победу, чтобы занять первое место в группе.

 
Четверг. Баффало. Россия - Швейцария - 5:2. Болельщики сборной России.Расклады МЧМ: как России обогнать Швецию?

– Чего нужно опасаться у шведов?

– Шведы – это совсем другой уровень хоккея. К ним надо будет очень серьезно готовиться, разбирать их.

– Вчера вы говорили, что нужно больше работать на чужом пятачке. Это извечная проблема российского хоккея?

– Конечно. Ну вот сегодня гол забили благодаря этому. Думаю, будем и дальше улучшать этот компонент.

– Вы видите прогресс в действиях команды?

– Конечно. Когда игроки начинают делать отсебятину, тогда сразу начинаются проблемы. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью Валерия Брагина

 

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