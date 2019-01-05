Валерий Брагин: "Сейчас главная задача успокоиться и подготовиться к матчу за 3-е место"

Главный тренер молодежной сборной России​ Валерий Брагин после поражения от США в матче 1/2 финала чемпионата мира (1:2) отметил, что главная задача сейчас подготовиться к игре за 3-е место.

– В каком состоянии находятся игроки, ведь завтра им предстоит матч за третье место?

– Они переживают. Прекрасно чувствуют, что все было рядом. Сейчас главная задача их успокоить и подготовиться к завтрашней игре.

– Что вы сказали Костину на лавке?

– Это останется между нами.

– Вы будете смотреть второй полуфинал?

– Да. Важно правильно подготовиться к сопернику и определиться с планом на игру. Со швейцарцами мы уже встречались, с финнами – нет. (Алексей Шевченко)

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