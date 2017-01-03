Валерий Брагин: "Сегодня мы провели лучший матч"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча 1/4 финала чемпионата мира с Данией признался, что команда сыграла практически идеально, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. При этом специалист подчеркнул: в полуфинале нужно добавлять. Соперником россиян будет победитель встречи США – Швейцария.

– Вы на пресс-конференции сказали, что сыграли отлично. Ребята вообще полностью задание выполнили? - вопрос Брагину.

– Да-да, полностью. Были отдельные неприятные отрезки, но если брать матч в общем, то они показали то, что мы от них хотим и требуем.

– Нетипично для сборной России играть два матча на "ноль".

– Вот-вот. Потому и радует такой результат. Но самое лучшее, что парни начинают понимать, что раз такая игра приносит результат, значит, надо действовать именно по этой схеме.

– Но мы привыкли к шоу от ваших команд, когда ничего непонятно до последней секунды.

– Но сейчас мои ребята очень серьезно отнеслись к игре. Мы правильно разобрали соперника и у них практически не было никаких шансов. Полтора момента создали, да и то в большинстве. Да и там были броски с угла.

– Дания грубо играла?

– Нет, особо. В конце что-то попытались сделать, но счет уже – 4:0. Чего тут прыгать-то?

– Вы сильно волновались перед матчем с Данией или понимали, что наша команда все равно сильней.

– Тут же была определяющая игра всего турнира. Ты либо едешь домой, либо борешься за медали. И потому я очень сильно волновался, не забывайте и о том, что нам противостоял очень сильный соперник. Датчане – очень хороши. Но у нас с первой смены стало ясно, что ребята настроены играть правильно. И у нас получилась одна из лучших игр.