Валерий Брагин: "Сделали подарок России"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ-2019 против Канады (2:1) отметил, что команда поздравила страну с Новым годом. Россияне заняли первое место в группе и в четвертьфинале сыграют со Словакией.

- Хочу поздравить всю страну с Новым годом. Мы постарались сыграть достойно. Это получилось. Сделали подарок России. Ребята попросили передать всем родным и близким, что в таком же стиле будут играть и дальше, с полной самоотдачей.

- Игра сборной России была близкой к идеалу?

- Я бы так не сказал. В каждой игре есть отдельные ошибки. Самое главное, что чувствуется команда. Победы еще больше объединяют ребят.

- Как настраивали их к самой важной игре группового этапа?

- В спокойном режиме. Ажиотаж вокруг матча определенный был. Но мы разобрали соперника, подсказали, как правильно играть. Отрезками это получалось. Результат положительный.

- В какой-то момент не екнуло сердце, что соперник может переломить ход встречи?

- Мы опасались из-за того, что играли второй день подряд. Вчера был непростой матч с Швейцарией. Тогда как канадцы в этот день отдыхали. Опасались, что это скажется в третьем периоде. Но ребята - молодцы, выдержали. (Алексей Шевченко)