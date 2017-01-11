Валерий Брагин: "Считаю Сухачева лучшим вратарем 1998 года рождения"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в интервью "СЭ" рассказал о том, почему он предпочел пригласить в команду на молодежный чемпионат мира вратаря Владислава Сухачева.

– Почему из вратарей вы предпочли пригласить Владислава Сухачева?

– Он съездил на суперсерию, на Евротур. Мы же всех посмотрели. Я пригласил его в команду за хорошую игру в воротах.

– Он сам говорил, что по 1998 году много хороших вратарей.

– Считаю, его лучшим голкипером своего года. Мы проверили его осенью, в Сочи он работал и с Куликовым, в Ригу ездил, без отпуска. Мой выбор не случаен. Он своей игрой доказал, что достоин приглашения.

– Вы видели Михаила Бердина?

– В прошлом году видел, сейчас – нет. Но информацию по нему нам дали.(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)