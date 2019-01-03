Валерий Брагин: "Счет позволял, поэтому дали Кравцову отдохнуть. Ждем его в матче с США"

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира со Словакией (8:3) положительно оценил игру своей команды, но в то же время добавил, что у игроков остаются индивидуальные ошибки. В то же время специалист отметил капитана команды Клима Костина, который забросил первую шайбу на турнире, передает из Ванкувера спецкор "СЭ" Алексей Шевченко.
- Вам понравились первые 10 минут матча со Словакией?
- (Смеется). Очень много эмоций было потрачено с Канадой, но мы все равно настраивали команду, что это одна из самых важных игр чемпионата - или ты дальше играешь за медали, или собрал и поехал домой. Что касается начала игры, то тяжело в нее вошли, но потом реализовали свои моменты, и игра стала другой - груз ответственности упал.
- Вы заранее видите, с каким настроем выходит команда?
- Мы ожидали, что будет непросто. Но в целом в сегодняшнюю игру хоккеисты вошли неплохо.
- Что с Кравцовым?
- Все нормально.
- А почему он ушел со льда?
- Счет позволял, поэтому мы дали ему отдохнуть.
- То есть он будет играть с США?
- Да, мы надеемся.
- Наконец-то забил Костин. Он говорил, что его это не беспокоит. А вас?
- Все правильно. Мы с ним общались и говорили, что голы придут, главное - правильно выполнять функции капитана, и он это правильно понял и прекрасно выполняет свою роль.
- Какие именно функции?
- В любой ситуации поддержка, быть лидером на льду. Моменты у него были в каждом матче, просто не мог забить. Но сегодня забил.
- Когда будет решение по вратарю на полуфинал?
- Завтра. Но я думаю, что будет Кочетков.
- С чем связана его замена по ходу матча?
- Дали практику Тарасову.
- Получается хорошо, что у его ворот были моменты, и он не замерз?
- Он достойно сыграл. В нужные моменты он подчищал.
- Счет 8:3, но ошибки индивидуальные остались.
- Да. В своей зоне мы всегда просим сыграть проще. Когда игроки это выполняют, то и силы сохраняются, и меньше игры в нашей зоне.
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