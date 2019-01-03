Валерий Брагин: "Счет позволял, поэтому дали Кравцову отдохнуть. Ждем его в матче с США"

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира со Словакией (8:3) положительно оценил игру своей команды, но в то же время добавил, что у игроков остаются индивидуальные ошибки. В то же время специалист отметил капитана команды Клима Костина, который забросил первую шайбу на турнире, передает из Ванкувера спецкор "СЭ" Алексей Шевченко.

- Вам понравились первые 10 минут матча со Словакией?

- (Смеется). Очень много эмоций было потрачено с Канадой, но мы все равно настраивали команду, что это одна из самых важных игр чемпионата - или ты дальше играешь за медали, или собрал и поехал домой. Что касается начала игры, то тяжело в нее вошли, но потом реализовали свои моменты, и игра стала другой - груз ответственности упал.

- Вы заранее видите, с каким настроем выходит команда?

- Мы ожидали, что будет непросто. Но в целом в сегодняшнюю игру хоккеисты вошли неплохо.

- Что с Кравцовым?

- Все нормально.

- А почему он ушел со льда?

- Счет позволял, поэтому мы дали ему отдохнуть.

- То есть он будет играть с США?

- Да, мы надеемся.

- Наконец-то забил Костин. Он говорил, что его это не беспокоит. А вас?

- Все правильно. Мы с ним общались и говорили, что голы придут, главное - правильно выполнять функции капитана, и он это правильно понял и прекрасно выполняет свою роль.

- Какие именно функции?

- В любой ситуации поддержка, быть лидером на льду. Моменты у него были в каждом матче, просто не мог забить. Но сегодня забил.

- Когда будет решение по вратарю на полуфинал?

- Завтра. Но я думаю, что будет Кочетков.

- С чем связана его замена по ходу матча?

- Дали практику Тарасову.

- Получается хорошо, что у его ворот были моменты, и он не замерз?

- Он достойно сыграл. В нужные моменты он подчищал.

- Счет 8:3, но ошибки индивидуальные остались.

- Да. В своей зоне мы всегда просим сыграть проще. Когда игроки это выполняют, то и силы сохраняются, и меньше игры в нашей зоне.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею