Валерий Брагин: "Сборная Дании по подбору игроков стала серьезней"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после заключительного матча группового турнира чемпионата мира со Словакией (2:0) подчеркнул, что команда Дании стала сильнее, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. С датчанами россияне встретятся в четвертьфинале.

– Теперь – сборная Дании.

– Опять.

– Они похожи на себя прошлогодних?

– Они стали сильней. Мы с ними играли до чемпионата мира и я заметил, что по организации, по подбору игроков эта команда стала серьезней.

– В прошлом году был очень тяжелый четвертьфинал с ними.

– Просто мы с ними сыграли до турнира и та встреча была для нас легкой. Крупно победили, создали еще несколько моментов. И это все сказывалось, ведь ребята думали, что все сложится легко. Сейчас же мы знаем, кому и что сказать по поводу настроя.