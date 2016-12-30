Валерий Брагин: "Самсонов выдал отличный матч"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) высоко оценил действия вратаря Ильи Самсонова, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Как игра Ильи Самсонова?

– Он выдал отличный матч. Много выручал нас в первом периоде, при счете – 1:2 было сложно, буллит отразил.

– Но в итоге всего этого нам не хватило для победы.

– Мало-мало забили. Две шайбы с таким соперником – мало. Три-четыре гола – можно думать о победе.

– На матч не вышел защитник Артем Волков. Что с ним?

– Он простудился. Пришлось играть в семь защитников. Сначала мы смотрели, кто лучше выглядит, затем сделали выводы. Большую нагрузку получил Михаил Сергачев, Егор Рыков. В конце было видно, что ребята подустали.