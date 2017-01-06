Валерий Брагин: "Самсонов и Капризов – лучшие игроки молодежного ЧМ"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча за 3-е место чемпионата мира со Швецией (2:1 ОТ) подчеркнул, что считает голкипера Илью Самсонова и нападающего Кирилла Капризова лучшими игроками турнира, передает из Монреаля спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Что вы сказали команде-то перед матчем за бронзу после такого поражения от США? - вопрос Брагину.

– Забудьте, вся страна с нами, все ждут медали все равно. Вот такие, более позитивные моменты. И они, в общем-то, сработали.

– Удалось разобрать шведов?

– Конечно. Мы подготовились. Были определенные нюансы. И это тоже сработало. У них были свои заготовки – они не сработали.

– Самсонов пах потянул во втором периоде. Удивлены его игрой?

– Я вообще считаю, что Самсонов и Капризов – лучшие игроки турнира.

– А Гурьянов?

– Ну, может быть.

– Не думали заменить Самсонова-то из-за травмы?

– Нет. Он сам сказал, что будет играть, мы согласились.

– С кем можно Гурьянова по характеру сравнить? Сами не удивились, что он в решающие моменты так проявил?

– Я же вчера уже говорил, что там вообще вопрос стоял: брать или не брать его на турнир. Поэтому была личная беседа, и он заверил, что покажет лучший хоккей, какой только может. И я очень рад за него. Рад, что он оправдал наши надежды и выполнил обещания.