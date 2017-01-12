Валерий Брагин: "С Капризовым говорили о житейских вещах, про девушек"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в интервью "СЭ" отметил, что у нападающего "Салавата Юлаева" Кирилла Капризова есть качества, которые даны свыше. После завершения МЧМ-2017 наставник провел беседу с игроком.

– Капризов сказал, что для него вы стали вторым отцом. Вы три часа с ним общались после финального матча. О чем говорили?

– О жизни, о его будущем. Я сказал: "У тебя такой период, когда надо принимать правильные решения. Поэтому не торопись. Хочешь – позвони, посоветуемся, обсудим. Мнения послушаешь разные". Говорили о житейских вещах, про девушек. Это очень важно. Когда игрок талантлив, мне хотелось его поглубже узнать, что у него внутри.

– Вам не кажется, что Капризов похож на Кучерова тем, что оказывается всегда там, где шайба?

– У него не так много моментов за игру. Есть два – один он забивает. Это дано свыше и очень редкое качество. Ему не научишь. Оно или есть, или нет.

– Буллитам можно научить?

– А вот с буллитами у него пока проблема. Сколько мы с ним работали… Он, кстати, решающий пятый буллит исполнял. Регламент? Мы все его знали – и тренерский штаб, и игроки. Если говорить о Сидорове, который побежал радоваться, то, видимо, напряжение было до такой степени серьезным, что он не выдержал.