Валерий Брагин: "Россия готова к тому, что за Канаду на молодежном чемпионате мира выступят 6 - 7 игроков НХЛ"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил готовность национальной команды к тому, что за Канаду на чемпионате мира сыграют шесть-семь человек из клубов НХЛ. Турнир пройдет в Торонто и Монреале с 26 декабря по 5 января.

- Если говорить про соперников по группе, то про латвийцев сложно даже что-то сказать, но там многие ребята играют в канадских лигах, - приводит "Р-Спорт" слова Брагина. - Словаки, как обычно, непростой соперник, а канадцы и американцы - это, понятно, топ-команды. Мы понимаем, что у канадцев будет шесть-семь человек из НХЛ, они этого и не скрывают. Это их домашний чемпионат мира, они будут играть только за золото, усилят свои слабые места, мы готовы к этому.

В начале декабря мы назовем расширенный состав на сбор перед чемпионатом мира. Из игроков, выступающих в Северной Америке, точно сыграют на чемпионате мира пока только Михаил Сергачев и Сергей Зборовский.