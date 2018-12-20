Валерий Брагин: "Рассчитываем увидеть положительные изменения уже в ближайшей контрольной игре с США"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что команда внимательно разберет матч со Швецией (2:4). В следующей игре команда сыграет с США.

- Во вчерашней игре со шведами многое не устроило в тактическом плане. В выигранном первом периоде что-то получалось, а во втором и третьем правильно играли только моментами, - приводит пресс-служба ФХР слова Брагина. - Понятно, что у хоккеистов достаточно давно не было игровой практики, да и в одном составе давно не выступали. Внимательно разобрали прошедший матч, еще раз объяснили ребятам, что от них требуется. Рассчитываем увидеть положительные изменения уже в ближайшей контрольной игре с США.