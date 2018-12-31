Валерий Брагин: "Рад, что после неудачного начала команда вытащила такой матч"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин - о победе над Швейцарией (7:4) на молодежном чемпионате мира.

– Рад, что после неудачного начала команда вытащила такой матч, – начал Брагин. – Меньшинство неплохо работало, забили гол. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что слабых соперников на турнире нет. Тем более, что швейцарцы это доказали. Нас немножко расслабило, что легко сложилась товарищеская игра перед началом турнира. Предупреждали ребят, что будет непросто.

– Вы отметили игру в меньшинстве, но и в большинстве команда проявила себя неплохо.

– Да, забили два гола. Работаем.

– Почему у швейцарцев было столько контратак, выходов "два в один", "три в два", "один в ноль"?

– Немножко неправильно играли. Затягивалась атака. Предупреждали, что как только швейцарский игрок овладевает шайбой, один сразу же устремляется вперед и открывается под передачу. (Алексей Шевченко).

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