Валерий Брагин: "Продолжу менять состав звеньев"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира чемпионата мира против команды Латвии (9:1) отметил, что продолжает искать необходимые сочетания звеньев. По словам наставника, игру необходимо усиливать, , передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Вы изменили состав звеньев.

– И дальше буду это делать. Надо усиливать игру, искать сочетания.

– Германа Рубцова, наконец, перевели в центр. Почему?

– Не устроили действия одного хоккеиста и мы перевели Германа в центр.

– Была мысль перевести из первого звена Александра Полунина.

– Нет, но мы с ним поговорили после игры с Канадой, все объяснили.

– И все-таки по измененным парам защитников. Что вы ищете?

– Мы просто ищем оптимальные связки, как в атаке, так и на воротах.