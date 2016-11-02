Валерий Брагин: "При определении состава на МЧМ преимущество у тех, кто стабильно играет в КХЛ"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подчеркнул, что у всех 50 хоккеистов, попавших в расширенный список к МЧМ, есть шансы попасть на турнир. По словам Брагина, преимущество у тех, кто стабильно играет в КХЛ, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Вы для себя определились с составом на чемпионат мира, сколько мест уже занято?

– Нисколько. У меня есть определенные планы, но сейчас в расширенном списке 50 человек и у всех есть шансы поехать на турнир. Безусловно, преимущество у тех, кто стабильно выступает в КХЛ.

– Неужели и Капризов с Полуниным еще не обеспечили себе место в составе?

– Понятно, что у них шансы повыше, чем у остальных. Они потому и едут на турнир в Швецию, так как мы их уже проверили. Меня очень беспокоит количество игрового времени у кандидатов за исключением пяти-шести человек.

– Два самых результативных игрока из МХЛ не приглашены в Новогорск.

– МХЛ сейчас сильно омолодилась, уровень там упал. Нам нужны люди из КХЛ и ВХЛ.