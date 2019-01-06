Валерий Брагин поставил оценку сборной России за МЧМ-2019

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы над Швейцарией в матче за 3-е место МЧМ-2019 отметил, что итоги турнира положительные. Также он отказался комментировать свои решения по составу.

– Очень здорово сыграло сегодня меньшинство, – отметил Брагин. – Вместе в вратарем это сыграло огромную роль во всем турнире.

– После завершения турнира, можете сказать, что перевод Кравцова в центр стал правильным решением?

– В центре больше пространства для его креативных действий. Он получал большее удовольствие от игры. Перспектива его последующей карьеры – игра в центре. На вбрасываниях намного лучше стал играть, в обороне, с шайбой на пространстве лучше работать.

– Еще три месяца назад Виталий говорил, что не очень хочет играть в молодежной сборной.

– Не понимаю, о чем вы. При первой встрече у нас с ним сложился хороший разговор. Мы поговорили, определили роль. В этом возрасте обязательно должен быть личный контакт.

– Что можете сказать об итогах турнира?

– Они положительные. Я уже отмечал, что хорошо проявили себя хоккеисты средних звеньев.

– Было ли ошибкой, что не взяли Хованова, Завгороднего и Чеховича?

– Не хочу это комментировать.

– Но ведь нашу команду подвела реализация?

– Какая реализация?! Когда шайба не докатывается до ленточки, останавливаясь в сантиметре или когда Кравцов бросает в пустые и попадает в черенок клюшки защитника? Моменты у нас были. Просто их не использовали.

– Они бы забили...

– Я не буду сейчас отвечать про это. (Алексей Шевченко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею