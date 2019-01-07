Валерий Брагин: "После Америки слезы были у многих"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после прилета команды в Москву рассказал об итогах чемпионата мира-2019. Россияне заняли на турнире третье место, в полуфинале проиграв США (1:2).
- Не хватило одной шайбы в полуфинале с США. Конечно, слезы были у многих. Рассчитывали на большее. Но хорошо сработали, успокоились и настроились на Швейцарию, - сказал Брагин. (Евгений Белоусов)
Валерий Брагин: "После Америки у многих были слёзы" pic.twitter.com/FsoOywbnhQ– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 7 января 2019 г.
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