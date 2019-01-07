Валерий Брагин: "После Америки слезы были у многих"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после прилета команды в Москву рассказал об итогах чемпионата мира-2019. Россияне заняли на турнире третье место, в полуфинале проиграв США (1:2).

- Не хватило одной шайбы в полуфинале с США. Конечно, слезы были у многих. Рассчитывали на большее. Но хорошо сработали, успокоились и настроились на Швейцарию, - сказал Брагин. (Евгений Белоусов)