Валерий Брагин: "Полунин не играл в Канаде – он и выпал"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от сборной Канады в стартовом матче чемпионата мира (3:5) признался, что некоторые ребята не выдержали давления, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам специалиста, кто-то стал грубо ошибаться, но, в целом, ничего страшного не произошло.
– Что случилось со сборной в середине матча, когда канадцы стали уходить вперед в счете? - вопрос Брагину.
– Индивидуальные ошибки игроков. Канадцам не надо помогать забивать, а мы? Три раза нас наказывали в моментах, когда мы владели шайбой, теряли ее и нам забивали. Над этим надо работать. В первом периоде мы неплохо работали в плане тактики, но после перерыва сбились, а надо было продолжать в том же духе. Плюс необязательные удаления.
– Из-за чего? Из-за того, что нервничали?
– Настрой был хороший и где-то эмоции перехлестнули. Но пара штрафов были сомнительными, хотя дело не в этом. Первая игра – все понятно. Многие же ребята не играли при такой аудитории.
– Но выпал Александр Полунин.
– Он как раз никогда не играл на таком стадионе.
– Он играл в Хельсинки – там тоже все давит.
– А это Канада – тут немного другое. Это и сказалось, что у него не было опыта. Но еще раз повторю – ничего страшного.
– Почему мало бросали?
– Надо сделать правильные выводы после такой игры и дальше работать.
PitersS
Над чем надо работать нужно выяснять до главных соревнований и работать, готовясь к ним-хороша ложка к обеду. "Но пара штрафов были сомнительными, хотя дело не в этом."-если дело не в этом, то и говорить не о чем. Молодые парни-они много где не играли, а когда поиграют, то, уже, не будут в молодежке. Весь наш хоккей ниже уровнем канадского, и при нашей (не)организованности нам его никогда не догнать. Можем выигрывать отдельные матчи, но в целом все как всегда.
08:33
konnepedalniy
Начали , как в Баффало , в свое время. Чувствовалось волнение в начале игры. УДАЛЕНИЯ!!!!Надо аккуратней, а так все нормально. Надо двигаться дальше. Завтра Латвия
08:05