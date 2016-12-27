Валерий Брагин: "Полунин не играл в Канаде – он и выпал"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от сборной Канады в стартовом матче чемпионата мира (3:5) признался, что некоторые ребята не выдержали давления, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. По словам специалиста, кто-то стал грубо ошибаться, но, в целом, ничего страшного не произошло.

– Что случилось со сборной в середине матча, когда канадцы стали уходить вперед в счете? - вопрос Брагину.

– Индивидуальные ошибки игроков. Канадцам не надо помогать забивать, а мы? Три раза нас наказывали в моментах, когда мы владели шайбой, теряли ее и нам забивали. Над этим надо работать. В первом периоде мы неплохо работали в плане тактики, но после перерыва сбились, а надо было продолжать в том же духе. Плюс необязательные удаления.

– Из-за чего? Из-за того, что нервничали?

– Настрой был хороший и где-то эмоции перехлестнули. Но пара штрафов были сомнительными, хотя дело не в этом. Первая игра – все понятно. Многие же ребята не играли при такой аудитории.

– Но выпал Александр Полунин.

– Он как раз никогда не играл на таком стадионе.

– Он играл в Хельсинки – там тоже все давит.

– А это Канада – тут немного другое. Это и сказалось, что у него не было опыта. Но еще раз повторю – ничего страшного.

– Почему мало бросали?

– Надо сделать правильные выводы после такой игры и дальше работать.

Трансляция матча Канада – Россия