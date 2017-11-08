Валерий Брагин: "Победа над командой WHL поможет сборной России в плане психологии"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после 2-го матча Суперсерии Западной лиги (WHL) (4:3) отметил, что выиграть встречу со счета 0:3 дорогого стоит. По словам специалиста эта победа придаст поможет его команде в плане психологии.

– Выиграть матч со счета 0:3 дорогого стоит, – цитирует пресс-служба ФХР Брагина. – Поможет ребятам в плане психологии. Сегодня у нас получилось показать более качественный хоккей по сравнению со вчерашней игрой, что понятно, ведь в первом матче серии многие наши хоккеисты вообще в первый раз вышли на канадскую площадку. Хоккей здесь совсем другой.

– Довольны тем, как команда отреагировала на счет 0:7? Все-таки такой разгром мог сказаться на молодых ребятах.

– 0:7 действительно очень неприятный счет. Провели серьезный разбор, как правильно играть в Канаде против канадцев. После чего качество хоккея сразу возросло. Очень понравился первый период, хотя мы и не забили. И самое главное, что проявили характер. Перед чемпионатом мира это очень важно.

- Три пропущенных шайбы за первые три меньшинства, ноль голов в большинстве - у нас есть резерв, в чем прибавлять?

- Играем практически с листа. Большинство же надо наигрывать. Игра в неравных составах – один из ключевых компонентов удачного результата. Будем менять, работать.

- Вратарь Михаил Бердин после сегодняшней победы отправляется в свой клуб в американскую лигу. Какое впечатление он оставил?

- Мы им довольны. Он является кандидатом на участие в чемпионате мира.

Следующий матч Россия проведет 10 ноября . Всего российская команда сыграет в 6 встречах в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира.

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