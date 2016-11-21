Валерий Брагин: "Осталось определить, в каких сочетаниях игроки поедут на молодежный чемпионат мира"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что на тренировочный сбор в Новогорск перед молодежным чемпионатом мира будут вызваны 28 сильнейших игроков. По словам специалиста, тренерскому штабу национальной команды осталось определить, в каких комбинациях игроки будут выступать на турнире.

– Можно ли ожидать приглашения на сбор хоккеистов, не участвовавших в последнем Турнире четырех и Суперсерии?

– Мы просмотрим весь материал, собранный в течение сезона, и вызовем сильнейших 28 игроков на сбор в Новогорск. Там сначала выберем тех, кто поедет в Канаду, где также привлечем "легионеров", и по итогам двух товарищеских игр подадим окончательную заявку.

– Что скажете о шансах кандидатов из МХЛ, учитывая, что вы предпочитаете привлекать игроков из клубов ВХЛ и КХЛ?

– Молодежную лигу мы знаем наизусть. Ее клубы очень омолодились в последнее время, и хоть мы дали шанс некоторым ребятам: Швырева, которого только начали привлекать в основу, проверили защитника Карпухина. Но сейчас они уступают хоккеистам из Континентальной и Высшей лиг.

– Ваша заявка на чемпионат мира обычно включает 8 защитников и 12 нападающих. Возможен ли вариант с 13-м форвардом в роли "джокера"?

– А если все пойдет нормально, и "джокер" просидит в запасе? Все "джокеры" уже были задействованы, мы не оставляем их в запасе. У нас и так есть выбор, осталось определить, в каких комбинациях повезем их на мировой чемпионат. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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