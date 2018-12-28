Валерий Брагин: "Основные проблемы сборной - это дисциплина и ненужные удаления"

Главный тренер молодежной сборной России​ Валерий Брагин подвел итоги первого матча команды на молодежном чемпионате мира-2019, в котором была обыграна Дания (4:0).

– Обозначили ошибки, которые надо убрать, – сказал Брагин. Основные проблемы – это дисциплина, ненужные удаления. Это чемпионат мира – любые действия хоккеиста должны быть подчинены командным целям. На эту тему немножко поговорили с игроками. (Андрей Бротский)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​