15:35 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Валерий Брагин - о своем будущем: "Как сложится, так сложится"

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин не стал комментировать варианты продолжения карьеры после истечения контракта с национальной командой. Однако специалист отметил, что ему больше нравится работать с молодыми хоккеистами.

– Мое будущее? У меня заканчивается контракт, поэтому эту ситуацию я стараюсь не комментировать, – сказал Брагин в эфире программы "Все на матч". – Как сложится, так сложится. С кем больше нравится работать? Та энергия, которая отходит от молодых – она так тебя подпитывает, что хочется работать, и общение у нас хорошее.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Валерий Николаевич! Сборники до сих пор не поняли почему они вылетели. Не берите в голову.

15:47