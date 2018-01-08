Валерий Брагин - о своем будущем: "Как сложится, так сложится"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин не стал комментировать варианты продолжения карьеры после истечения контракта с национальной командой. Однако специалист отметил, что ему больше нравится работать с молодыми хоккеистами.

– Мое будущее? У меня заканчивается контракт, поэтому эту ситуацию я стараюсь не комментировать, – сказал Брагин в эфире программы "Все на матч". – Как сложится, так сложится. С кем больше нравится работать? Та энергия, которая отходит от молодых – она так тебя подпитывает, что хочется работать, и общение у нас хорошее.