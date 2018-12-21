Валерий Брагин – о матче против США: "Пропущенные шайбы были результатом индивидуальных ошибок"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоги контрольного матча против США (2:3), сообщает пресс-служба ФХР на своем официальном сайте.
Молодежная сборная России уступила США в контрольном матче, ведя в счете 2:0
– Тяжело вкатывались в матч, вначале пришлось непросто. Вторым и третьим периодами в плане тактики я доволен больше, – приводит слова Брагина пресс-служба ФХР на официальном сайте.
– Несмотря на то, что в третьем периоде соперник провел три безответных шайбы и победил, хотя после 40 минут сборная России выигрывала 2:0?
– Пропущенные шайбы были результатом индивидуальных ошибок, а не тактических.
– После первого периода завершили матч Романов и Старков. Что с ними?
– У Старкова рассечение, а у Романова появились болезненные ощущения после столкновения. Поскольку матч был контрольный, решили не рисковать.
– Почему в обоих контрольных матчах не участвовал Клим Костин?
– Он простудился. Скоро будет готов.
– Заявку назовете после заключительной контрольной игры со Швейцарией?
– Да. Под вопросом еще 3-4 позиции. Заявим семь защитников и тринадцать нападающих.