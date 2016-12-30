Валерий Брагин: "Не важно, с кем играть в плей-офф МЧМ"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) отметил, что его команде не важно, с кем играть в плей-офф. Также наставник отметил действия своих подопечных в меньшинстве, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Мы второй раз играем с североамериканцами и допускаем прежние ошибки.

– Это какие?

– В обороне у нас непонятная суета, особенно в первом периоде.

– Да, американцы быстрые, как и канадцы. А нам нужно было войти в ритм после Латвии. Ну что делать? Пойдем тяжелым путем. Сейчас идет предварительный раунд, а, в сущности, неважно, с кем играть в плей-офф.

– Мы много играли в меньшинстве в первом периоде.

– Надо посмотреть моменты. Насколько я помню, Воробьев клюшку сунул сопернику. Было еще "шесть полевых". Кто-то прыгнул на лед, пытался уйти, а арбитры зафиксировали. Но с судейством проблем нет.

– Зато меньшинство потренировали.

– И сыграли неплохо. Мы вообще разбирали игру соперника в неравных составах. Один гол нам попал с рикошета какого-то.