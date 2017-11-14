Валерий Брагин: "Мы ждем улучшения игры в плане тактики с каждым следующим матчем"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин обозначил причины поражения от сборной Онтарио (2:4) в четвертом матче серии CIBC Canada Russia Series. Счет в серии стал равным – 2-2.

– Соперник по сравнению с третьей игрой поменял в составе десять человек и, уступая в счете серии, очень хотел выиграть, – цитирует официальный сайт ФХР Брагина. - Мы же ждем улучшения игры в плане тактики с каждым следующим матчем, а пока неплохо получается только моментами. И в очередной раз повторю, что все матчи очень полезны для решения главной задачи – определения кандидатов на участие в чемпионате мира.

– Вы шестой раз привезли команду на ноябрьскую серию, дважды ее выигрывали, но во всех случаях было поражение как раз в четвертой игре. Совпадение?

– Матчи складывались по-разному, но почему-то день четвертой игры получается очень тяжелым в плане физики. У нынешней сборной по катанию точно получился худший матч.

– Что с вратарем Сухачевым, который второй раз вышел в ходе серии и был заменен по ходу матча?

– Два периода он нас выручал, но пропустил две необязательных шайбы, поэтому решили его поменять. Посмотрим, как будет дальше.