Валерий Брагин: "Муранов напоминает мне Телегина"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в интервью "СЭ" отметил, что нападающий московского "Динамо" Иван Муранов напоминает ему Ивана Телегина.

– Узко специализированные нападающие, больше любящие и умеющие потолкаться типа Ивана Муранова будут востребованы?

– Конечно, игроки такого плана необходимы. Он мне напоминает Ивана Телегина. Такой же быстрый, мощный, агрессивный. Никого не боится, приносит пользу при действиях в меньшинстве. Такие игроки дают энергию всей команде.

– Если отталкиваться от недавних матчей с канадцами, то он был заметен. Сборная сыграла рационально, по-взрослому.

– Канадцы даже были несколько шокированы тем, что забили в Суперсерии так мало голов. (Михаил Зислис)

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