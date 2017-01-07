Валерий Брагин: "Капризов сейчас интереснее Тарасенко образца 2011 года"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин считает, что Кирилл Капризов выглядит интереснее Владимира Тарасенко образца 2011 года, передает из аэропорта Шереметьево корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. Сборная России выиграла бронзовые медали на чемпионате мира в Канаде.
– Капризов сейчас интереснее, чем был Тарасенко в 2011. Он обещал, что после того, как закончится его нынешний конракт, то наберет мне относительно дальнейшего варианта продолжения карьеры – НХЛ или нет. У человека есть цель и он к ней идет, вчера с ним говорили три часа.
iskitim1974
Даже не обосновал толком в чём Капризов интереснее Тарасенко. В том,что тот ему лично не позвонил на счёт НХЛ? Где бы был Брагин, если бы Вова с травмой не бился в финале 2011года? А сейчас Тарасенко звезда НХЛ, а Капризов просто талантливый игрок, каких много было, но не все заиграли на взрослом уровне.
20:56
Айртон
Не увидел ничего выдающегося в Капризове. Все голы продавленные, техники маловато. Типичный переросток, который в свои годы выглядит лет на 25.)) Пройдёт пару лет, молодняк окрепнет физически, и многие нынешние сверстники будут играть сильнее него.
20:36