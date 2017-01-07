Валерий Брагин: "Капризов сейчас интереснее Тарасенко"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин считает, что Кирилл Капризов выглядит интереснее Владимира Тарасенко образца 2011 года, передает из аэропорта Шереметьево корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. Сборная России выиграла бронзовые медали на чемпионате мира в Канаде.

– Капризов сейчас интереснее, чем был Тарасенко в 2011. Он обещал, что после того, как закончится его нынешний конракт, то наберет мне относительно дальнейшего варианта продолжения карьеры – НХЛ или нет. У человека есть цель и он к ней идет, вчера с ним говорили три часа.