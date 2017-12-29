Валерий Брагин: "Качество игры было получше, чем в матче с Чехией"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы над Швейцарией на молодежном чемпионате мира (5:2) посетовал на реализацию моментов. Также он отметил, что в плане тактики матч получился лучше, чем прошлая встреча с Чехией.

– Все непросто, потому что давила ответственность, чувствовалось это – начал Брагин. - Но сегодня по качеству игры получше было, чем с Чехией. Хорошо выглядела "молодежь", эта линия (вероятно, Брагин имел в виду самую юную тройку Костин – Иванов – Свечников). Будем улучшать хоккей с каждым матчем – дай бог, все получится.

– Мы неудачно провели начало второго и третьего периода. В чем была ошибка?

– Индивидуальные ошибки – они и приводили к голам.

– Яркая концовка вдохновила ребят?

– Вообще играть с таким преимуществом, почти 40 бросков против 13 – должны решать исход в течение матча, а не в концовке. Реализация моментов страдает.

– Сегодня было получше с выполнением тренерской установки, чем в матче против Чехии?

– Да, в плане тактики – получше.

– Лучше, но ведь позволили совсем молодой швейцарской команде дважды сравнять счет…

– У Швейцарии главная игра была вчера – против Белоруссии. Они победили и вышли сегодня раскрепощенными, на них ничего не давило, а у наших хоккеистов чувствовалась зажатость. Иногда принимали неправильные решения, особенно в концовке. Хорошие моменты не могут реализовать, торопятся, хладнокровия не хватает. Я думаю, с каждым новым матчем будут улучшения. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Россия - Швейцария

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