Валерий Брагин: "К поражению россиян привели нарушения игровой и тактической дисциплины"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения в четвертом матче Суперсерии от команды лиги Онтарио (2:5) отметил, что на исход игры повлияли ошибки в отдельных эпизодах. По словам специалиста, к поражению привели ненужные удаления и индивидуальные нарушения тактической и игровой дисциплины.

– В тактическом плане провели матч очень неплохо, но все испортили ошибки в отдельных эпизодах, – приводит пресс-служба ФХР слова Брагина. – Ненужные удаления, индивидуальные нарушения тактической и игровой дисциплины привели к поражению. Канадцы забросили три шайбы за две минуты и превратили 0:1 в 3:1 в свою пользу, но наша команда не сдалась после такого удара.

– То, что не опустили рук, показывает наличие характера?

– Счет 1:3 после двух периодов – это еще далеко не поражение. Такие матчи вполне реально выиграть, и во втором перерыве мы настраивали команду только на победу. Сумели забить в начале третьего, но очередная индивидуальная ошибка – и соперник снова повел с разницей в две шайбы. Но даже после этого могли забить еще не один раз, не использовали много моментов.

– До пятой игры менее суток и перелет. Команда успеет восстановиться?

– Готовимся. У нас добавятся два игрока из лиги Квебека – Тренин и Абрамов, посмотрим на них.