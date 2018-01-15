Валерий Брагин: "Игроки, выступающие в Канаде, на МЧМ выступили бледно"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в интервью "СЭ" признался, что остался разочарован хоккеистами из юниорских лиг Канады. Россияне в четвертьфинале турнира проиграли США (2:4).

– Не было по окончании турнира сомнений, что не взяли кого-то другого?

– Ни единого. Мы собрали всех сильнейших, проведя серьезный анализ по каждому кандидату – как тех, кто выступает в России, так и среди "легионеров" из Северной Америки.

– Нас некоторые ребята, играющие в юниорских лиги Канады, сильно разочаровали.

– Меня – тоже. Они у себя в клубах лидеры, бомбардиры. Только вот на чемпионат мира сыграли бледно. Хотя мы на них очень рассчитывали. Но оказалось, что на турнире все проходит быстрее, больше контактной борьбы и, к сожалению, к этому многие оказались не готовы. (Михаил ЗИСЛИС, Марат САФИН)

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