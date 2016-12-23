Валерий Брагин: "Игрокам было полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на молодежном чемпионате мира"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения в выставочном матче со Швецией (0:4) посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По словам специалиста, данный аспект вызывает больше всего опасений перед стартом молодежного чемпионата мира.

- Пусть счет рос с самого начала не в нашу пользу, все старались, рук не опускали, пытались выправить ситуацию, - приводит пресс-служба ФХР слова Брагина. - При 0:2 выходили "два в ноль", при 0:3 создали несколько стопроцентных моментов. Забили бы один раз - могли бы вернуться в игру. Надо забивать. Создаем достаточно, но реализация хромает. Это волнует больше всего.

- В первом периоде Россию перебросали с внушительным перевесом?

- Другие скорости, к которым многие не привыкли. Первый период ушел на адаптацию к ним. Шведы, как и всегда в последние годы, будут одними из главных фаворитов турнира, и с этой точки зрения нашим игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на турнире. Впереди еще достаточно тренировок, так что будем устранять все недостатки.

- Когда назовете итоговую заявку?

- Скорее всего, завтра.